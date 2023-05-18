ARA
Bist 100
4661,68
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,7583
-0,001%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4211
-0,0139%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
0,0295%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1260,75
0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay

SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay

18 Mayıs 2023 | 01:22
Son Güncellenme: 18 Mayıs 2023 | 01:29
0
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin iç kaynaklardan 52 milyon 601 bin 757,75 lira ve kar payından 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 lira olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 liralık, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 399 milyon 24 bin 320 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Sasa Polyester Sanayi AŞ, yüzde 130 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurmuştu. Çemtaş ise yüzde 395 bedelsiz sermaye artışı kararı aldığını açıklamıştı.

Destek Finans Faktoring AŞ'nin 8 milyon 750 bin dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle 500 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1260,75 0,16%
  • ALTIN ONS 1984,64 0,16%
  • BIST 100 4661,68 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7583 -0,001%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4211 -0,0139%
  • EURO/USD 1,0843 0,0295%
  • INGILIZ STERLINI 1,24819 -0,04925%
  • JAPON YENI 137,381 -0,231%
  • KANADA DOLARI 1,34695 0,09624%
  • RUS RUBLESI 79,75 -0,6849%
Günün En Çok Okunanları
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
Konut fiyatları yüzde 133 yükseldi
GERİ
İLERİ
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL