Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,0821255 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 183,50 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0077000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 0,0077000 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 21,25 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)