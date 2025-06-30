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Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?

Tesla, Inc. (eski adıyla Tesla Motors) 29 Haziran 2010 tarihinde NASDAQ borsasında halka arz edildi. İlk halka arz fiyatı hisse başına 17 USD olarak belirlenmişti...

30 Haziran 2025 | 01:52
Son Güncellenme: 30 Haziran 2025 | 01:58
Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?

Bugün dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticileri ve yenilenebilir enerji çözümleri şirketlerinden Tesla Motors, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin amacı, elektrikli araçların geleceğini şekillendirmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaktı.

2004 yılında Elon Musk, şirketin yatırım turuna katılarak 6,5 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve Ekim 2008′de CEO’luk görevini üstlendi. Musk, Tesla’nın vizyonunu daha da büyüterek, yüksek performanslı, tamamen elektrikli araçlar üretme hedefini benimsedi.

Tesla'nın ilk aracı, spor otomobil Tesla Roadster, 2008 yılında piyasaya sürüldü. Lotus Elise şasisi üzerine kurulu bu araç, lityum iyon batarya teknolojisiyle dikkat çekti ve elektrikli araçlara olan bakışı kökten değiştirdi.

Tesla, Inc. (eski adıyla Tesla Motors) 29 Haziran 2010 tarihinde NASDAQ borsasında halka arz edildi. İlk halka arz fiyatı hisse başına 17 USD olarak belirlenmişti.

Peki, Tesla halka arz olduğunda yapılan 10 bin dolarlık bir yatırım bugün ne kadar oldu? 17 dolarlık halka arz fiyatı, bölünmeler dikkate alındığında bugün yaklaşık 1,13 dolara denk geliyor. Hisse senedi, Cuma günü 323,63 dolardan kapandı. 
Hesaplamalara göre şirketin halka arzı sırasında Tesla hissesine 10.000 dolar yatıran ve tüm bu hisseleri elinde tutan bir yatırımcı bugün yaklaşık 2 milyon 854 bin dolar değerinde hisseye sahip olurdu.

 

 

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