Tesla bu videoyu paylaştı: 'Bir ilk oldu'

Tesla açıklamasına göre 27 Haziran’da bir Model Y, Tesla’nın Austin Teksas’taki Gigafactory tesisinden alıcıya sürücüsüz şekilde ulaştırıldı.

X’te Tesla hesabından paylaşılan videoda, Model Y’nin Austin’de halka açık yollarda, sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğu boş şekilde ilerlediği görüldü. Tesla, videoda görülen araçta hangi yazılım ve donanım sürümünün kullanıldığını ya da bu teknolojinin ne zaman ticari olarak müşterilere sunulacağını açıklamadı.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq — Tesla (@Tesla) June 28, 2025

Normalde şirketin şu anda sunduğu en gelişmiş, kısmen otomatik sürüş sistemi olan “Tam Otonom Sürüş (Gözetimli)” seçeneğini kullanmak için sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaları ve gerektiğinde direksiyon ya da fren kontrolünü devralmaya hazır olmaları gerekiyor.

Videoda Model Y yollarda ilerlerken, alıcı bir binanın önünde Tesla çalışanlarıyla birlikte kaldırımda bekliyor. Elon Musk sosyal medya hesabından, “Araçta hiçbir insan yoktu, uzaktan kontrol eden operatör de yoktu. TAMAMEN otonom!" diye yazdı.

Tesla’nın Yapay Zeka Başkanı Ashok Elluswamy ise teslimat için Austin bölgesinde Model Y siparişi veren rastgele bir müşterinin seçildiğini söyledi. Aracın Tesla fabrikasında üretilen her Model Y ile tamamen aynı olduğunu, bu yolculukta en fazla 72 mil/saat (yaklaşık 115 km/s) hıza ulaştığını belirtti.