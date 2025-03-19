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THY'den geri alım açıklaması

Türk Hava Yolları A.O KAP'a bugünkü (19 Mart) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. X

19 Mart 2025 | 22:00
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 23:02
THY'den geri alım açıklaması

Şirketten bugünkü pay geri alım işlemlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 19.03.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 298,25 TL-299,00 TL (ağırlıklı ortalama 298,91 TL) fiyat aralığından toplam 166.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.707.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,413554'tür.

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