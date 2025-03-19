SPK'dan geri alımlarla ilgili düzenleme

SPK'nın 19 Mart tarihli bülteninde yer alan kararın tam metni şöyle:

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından yakından izlenmekte olup,

piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere aşağıdaki hususların

kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür.

1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak

üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilecektir. Alınacak yönetim kurulu

kararında geri alımın amacı, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon

tutarına yer verilmesi ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir.

2) Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, geri alım programlarına ayrıca bir

yönetim kurulu kararı alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebilecektir.

3) İlke kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin (Tebliğ);

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen nominal değer sınırı (sermayenin %10’u) ile 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendinde düzenlenen günlük işlem sınırına (son 20 günlük işlem miktarı ortalamasının %25’i) ilişkin hükümlerin

uygulanmamasına,

b) 12 nci maddesinin ilk dört fıkrası ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasına,

c) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca geri alım/satım yapmanın yasak olduğu sermaye artırım dönemlerinin nakit

artırımlarla sınırlı olarak uygulanmasına

karar verilmiştir.

4) İlke kararı çerçevesinde geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacaktır. 30

günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacaktır. Söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar

Tebliğ’in 19 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılır veya Tebliğ’deki sınırlamalara uymak

kaydıyla elde tutulabilir.

