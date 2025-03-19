Borsada bugün temettü açıklayan 5 şirket (19 Mart)

Borsa İstanbul'da bugün kar payı dağıtma tekliflerini duyuran 5 şirket şöyle:
1 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO)
Pay başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 30 Haziran.
2 ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)
Pay başına brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
3 TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)
Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
4 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (AGESA)
Pay başına brüt 5,5555555 TL, net 4,7222221 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.
5 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS)
Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim.