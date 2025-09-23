Dağıttığı altın o kadar fazlaydı ki, altının fiyatı 12 yıl düştü

Mansa Musa, 1312-1337 yılları arasında Mali Krallığı'nın hükümdarıydı. Onun döneminde Mali, Afrika'nın en zengin krallıklarından biriydi. Antik Mali Krallığı, günümüz Mali'sinin bazı bölgelerine, Senegal'e, Gambiya'ya, Gine'ye, Nijer'e, Nijerya'ya, Çad'a, Moritanya'ya ve Burkina Faso'ya yayıldı. Mansa Musa'nın zamanında özellikle Timbuktu önemli bir kültür merkezi haline gelmişti. Şehir mimarisi için Orta Doğu ve Afrika'nın dört bir yanından mimarlar getirmişti Timbuktu okulları ve kütüphaneleriyle ünlüydü.

National Geographic'e göre Musa, İslam dünyasının dört bir yanından bilim insanlarını krallığına getirdi ve Mali krallığının şöhreti yayıldıkça yayıldı. Zengin krallık, Mansa Musa'nın yönetiminde en büyük sınırlarına ulaştı.

ALTIN VE TUZ REZERVLERİ

Mansa Musa'nın bu devasa zenginliğinin kaynağı, 14. yüzyılda yönettiği Mali İmparatorluğu'nun topraklarındaki altın ve tuz rezervleriydi. O dönemde, dünyadaki altın üretiminin neredeyse yarısı Mali'den geliyordu ve imparatorluk, Batı Afrika ile Kuzey Afrika arasındaki önemli ticaret yollarını kontrol ediyordu.

Servetinin büyüklüğünü en iyi gösteren olay, 1324'teki Mekke Hac yolculuğuydu. Bu yolculuk o kadar gösterişliydi ki, Musa'nın beraberinde taşıdığı altın miktarı, geçtiği şehirlerin ekonomilerini sarstı. Özellikle Kahire'de, cömertçe dağıttığı altınlar nedeniyle altının değeri 12 yıl boyunca düştü. İşte o olayın nedeni...

BAZI KAYNAKLARA GÖRE YANLARINDA 1 MİLYAR DOLARLIK ALTIN VARDI

Bazı kaynaklara göre Mansa Musa'ya 8.850 kilometrelik yolculukta 72 bin kişilik bir kafile eşlik etmişti. Kafilede yüklü altın taşıyan onlarca deve vardı. Yanlarında neredeyse 1 milyar dolarlık altın vardı. Mansa Musa, cömert bir kraldı ve yoksullara dağıttığı hediyelerle birçok insanın hayatını değiştirdi. Yol boyunca uğradığı yerlerde muhtemelen 52 yeni cami inşa ettirmişti.

Ancak Musa'nın yol boyunca altın dağıtması beklenmedik bir soruna yol açtı. Mansa’nın iyi niyetli jestleri istemeden de olsa Mağrip bölgesinde ekonominin çökmesine ve yüksek enflasyona yol açtı. Britannica'ya göre harcamaları o kadar gösterişliydi ki, Kahire pazarını altınla doldurdu ve bunun sonucunda altının değerinde öyle bir düşüş yaşandı ki, pazar 12 yıl sonra bile tamamen toparlanamamıştı.

Mansa Musa, bu sorunu düzeltmek için dönüş yolunda tefecilerden altın satın aldı. Yine de sorun tam olarak çözülememişti. Altındaki bolluk nedeniyle fiyatlardaki düşüşün bölgeye maliyeti bugün 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

TİMBUKTU ÇOK ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ HALİNE GELDİ

Mansa Mūsā döneminde, Timbuktu, Mısır ve Kuzey Afrika'nın diğer önemli ticaret merkezleriyle kervan bağlantıları kurarak çok önemli bir ticaret şehri haline geldi. Ticaretin ve ekonominin teşvik edilmesinin yanı sıra, öğrenim ve sanatlar da Kralın tam desteğini almıştı.

Britannica, Mansa Musa dönemi için "Tarih, Kur'an teolojisi ve hukukla ilgilenen bilim insanları, Timbuktu'daki Sankore Camii'ni bir eğitim merkezi haline getirmeyi başardılar ve burası, Sankore Üniversitesi'nin temellerini atmış oldu. Mansa Mūsā muhtemelen 1332 yılında vefat etti" diyor.

