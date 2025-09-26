1200 yıllı köprü yok oldu... Keşif hayali bir günde bitti

İlçeden 15 kilometrelik uzaklık mesafesinde bulunan, doğa içerisinde gizli bir yapı olarak bilinen köprü, son yıllarda fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin uğrak noktası haline gelmişti. Aynı zamanda gelin-damat çekimleri için de sıkça tercih edilen tarihi yapı, aktif olarak kullanılmayan eski bir güzergâh üzerinde yer alıyordu.