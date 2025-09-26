ARA
Çinli marka Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Çin'li otomobil markası Chery, TIGGO7 PRO MAX Black Edition’ı Türkiye’de satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin fiyatı:


Çinli marka Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Markadan yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıda üretilen bu versiyon, dış tasarımda öne çıkan “Siyah Artemis” rengine sahip. Açıklamaya göre Siyah Artemis ile güçlü bir duruş ve gizemli bir zarafet atmosferi hedeflenmiş. Modelden fotoğraflar ve yapılan açıklamadaki detaylar şöyle:

1 İÇ KABİN

İÇ KABİN

Kabinde spor hatlara sahip suni deri koltuklar yer alıyor. İç mekânın merkezinde, kristal kesim elmas vites kolu mücevher benzeri bir odak noktası oluşturuyor. Üst bölümdeki 1,1 metrekarelik panoramik cam tavan var. Model epkisel 24,6 inçlik çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi var. 540° Şeffaf Şasi Görünümü aracın altını gerçek zamanlı görüntüleyerek olası engelleri ortadan kaldırmayı vadediyor. Model, iki bölgeli otomatik iklim sistemine sahip. 

2 GÜÇ

GÜÇ

Açıklamaya göre 1.6 TGDI turboşarjlı motor, 7 ileri Getrag ıslak çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile eşleştirilerek 145 HP maksimum güç ve 275 Nm tork üretiyor.

3 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

TIGGO7 PRO MAX Black Edition, 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.
