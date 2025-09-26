Çinli marka Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Markadan yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıda üretilen bu versiyon, dış tasarımda öne çıkan “Siyah Artemis” rengine sahip. Açıklamaya göre Siyah Artemis ile güçlü bir duruş ve gizemli bir zarafet atmosferi hedeflenmiş. Modelden fotoğraflar ve yapılan açıklamadaki detaylar şöyle:
1 İÇ KABİN
Kabinde spor hatlara sahip suni deri koltuklar yer alıyor. İç mekânın merkezinde, kristal kesim elmas vites kolu mücevher benzeri bir odak noktası oluşturuyor. Üst bölümdeki 1,1 metrekarelik panoramik cam tavan var. Model epkisel 24,6 inçlik çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi var. 540° Şeffaf Şasi Görünümü aracın altını gerçek zamanlı görüntüleyerek olası engelleri ortadan kaldırmayı vadediyor. Model, iki bölgeli otomatik iklim sistemine sahip.
2 GÜÇ
Açıklamaya göre 1.6 TGDI turboşarjlı motor, 7 ileri Getrag ıslak çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile eşleştirilerek 145 HP maksimum güç ve 275 Nm tork üretiyor.