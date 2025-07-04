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Trabzonspor'dan KAP'a Onuachu açıklaması

Trabzonspor, Nijeryalı golcü futbolcu Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

04 Temmuz 2025 | 19:27
Son Güncellenme: 04 Temmuz 2025 | 19:28
Trabzonspor'dan KAP'a Onuachu açıklaması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kesin transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon 670 bin avro 4 taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 20'si ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Onuachu ile de 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2 milyon avro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

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