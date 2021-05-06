Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’dan 32 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 32 milyon dolarlık hisse senedi alırken BIST’te sene başından bu yana toplam yabancı çıkışı 1.93 milyar dolara geriledi. Son bir yıllık kümülatif yabancı çıkışı ise 3.26 milyar dolar oldu.

Tahvil piyasasında ise geçtiğimiz hafta net 40 milyon yabancı girişi görülüyor. 2021’deki toplam yabancı girişi 643 milyon dolar olurken, bir yıllık kümülatif para girişi ise 980 milyon dolar oldu.

Bu rakamlarla, 2021 yılında ilk 17 haftada hisse+tahvil olmak üzere toplam 1.29 milyar dolar, son bir yılda ise toplam 2.28 milyar dolar yabancı çıkışı gerçekleşti.