Yaz portföyünde hangi hisseler var?

Temmuz 7, 2019 0 Yorum 62 Okunma
Yaz portföyünde hangi hisseler var?

Temmuz ayına iyi başlayan BİST, iskontolu işlem görmeyi sürdürüyor.

Bunun orta-uzun vadeli düşünen yatırımcılar için fırsat olabileceği kaydediliyor. Biz de 12 kurumdan 37 hisse önerisi aldık.

Önerilerde Erdemir, Garanti, Petkim, THY, Türk Telekom ve YKB öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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