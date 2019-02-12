ABD’ye yazılım ihraç edeceğiz
Web ve mobil tabanlı yazılım geliştiren Simternet, İTÜ ARI Teknokent’in uluslararası hızlandırma programı Innogate firmaları arasında yer alıyor. New York’ta ofis açan şirket, ABD’ye yazılım ihraç edecek. İhracatla birlikte büyümenin hızlanması bekleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Seval Eser Ay, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına bilişim sektöründe yazılım uzmanı olarak başladı. İlk yıl içinde Simternet’e ortak oldu.
Simternet, web ve mobil tabanlı yazılım geliştiren bir şirket. TÜBİTAK desteği ile geliştirdiği Knowizz-Gelecek Nesil İşyeri Platformu ile 50 ve üzeri çalışanı olan firmaların 360 derece iletişimlerini yönetebilecekleri paket çözümler sunuyor. Türkiye, pazarı ile yetinmeyen şirket yurtdışına açılma planları yapılıyor.
Bunun için de ilk olarak ABD pazarını hedefliyor. Seval Eser Ay, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Simternet olarak faaliyet alanınız hakkında bilgi verir misiniz?
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde web ve mobil tabanlı yazılım geliştiren bir şirketiz. TÜBİTAK desteği ile geliştirdiğimiz Knowizz-Gelecek Nesil İşyeri Platformu ile 50 ve üzeri çalışanı olan firmaların 360 derece iletişimlerini yönetebilecekleri paket çözümler sunuyoruz.
Ne gibi projeler yürütüyorsunuz?
Knowizz ürünümüz üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Knowizz platformu, Microsoft SharePoint teknolojileri üzerinde geliştirildi. Yani, Office365 lisansı olan herkes Knowizz’i 10 saniye içerisinde kurup kullanmaya başlayabilir. Önümüzdeki dönem bir Knowizz ürünlerinin müşteri admin kullanıcısı tarafından kolaylıkla tak-çıkart şeklinde erişebileceği pazar yeri web sitemizi açmayı planlıyoruz.
Knowizz kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Knowizz’in daha akıllı çözümler üretebilmesi için yapay zeka algoritmaları ile zenginleştiriyoruz. Her çalışanın kendisine ait bir asistanının olacağı ve gündelik hayatların çalışan bazında kolaylaştırılacağı dijital işyerleri inşa etmeye çalışıyoruz.
Globalleşmeye yönelik açılımlarınız olacak mı?
2018 yılında İTÜ ARI Teknokent’in uluslararası hızlandırma programı Innogate firmalarından birisi olarak New York ofisimizi açtık. İlk görüşmelerimiz oldukça cesaret verici oldu, Ürünümüzü ABD piyasalarına göre lokalleştirdik ve 2019 yılında yoğun bir şekilde satış ve pazarlama tarafında çalışmalarımıza başlıyoruz.
Yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?
Office365 pazarının yüzde 43’ü ABD’de. Biz de bu pazarda ciddi oyunculardan birisi olabilmek için 2019 satış ve pazarlama yatırımlarımızı bu pazarda yapmayı planlıyoruz. Blockchain tarafındaki ekibimizi güçlendirerek, daha akıllı ve bulut ortamında güvenli çözümlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyoruz.
“25 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFLİYORUZ”
“Her yıl yurtdışına belli oranda yazılım ihracatımız oluyor. Bu çerçevede bugüne kadarki en büyük ihracatımız İngiltere’ye oldu. Bir üniversite ve bir belediye projesi çerçevesinde 300 bin dolarlık yazılım ihracatı gerçekleştirdik.
2018 yılını 3 milyon TL ciro ile tamamladık. 2019 yılı hedefimiz ise ABD ile birlikte 6 milyon TL ciro gerçekleştirmek. Gelecek beş yıllık projeksiyonumuz çerçevesinde, 2023 yılı Knowizz lisansı ciromuzda hedefimiz 25 milyon dolara ulaşmak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?