İTÜ Çekirdek girişimlerinden Takı Kolay, online düğün takısı takma olanağı sağlayan teknolojiyi hizmete sundu. Sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan tebrik etmek, altın takılarını yollamak mümkün.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Covid-19 salgını düğün ve nikah planı yapan çiftleri düşündürürken, bir Türk girişimci, düğün takılarını internetten toplamayı sağlayan bir çözüm geliştirdi. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimlerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti sunuyor.

Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, geliştirdikleri çözümle salgından sonra önemi artan sosyal mesafe kavramına destek olacaklarını belirterek, “Ertelenen düğünlerin, olağanüstü önlemler eşliğinde yapılan nikahların insanlara etki ettiğini düşünüyoruz.

İnsanlar çok yakın da olsalar nikahlara katılırken bulaş riski nedeniyle iki defa düşünüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan tebrik etmek, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu” diyor.

Sitenin trafiği şimdiden günde 400 bandını aştı. Hızlı bir şekilde de aktif davetiye sayısının iki haneli sayılara ulaştığını ifade eden Sallancı, “Projeyi ilk tasarladığımızda araya fiziki mesafe giren dostları bir araya getirmeyi hedefliyorduk.

Fakat geldiğimiz noktada, dostların araya mesafe koymasına olanak sağlıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle kalabalık alanlara girmek istemeyenlerin veya takı merasimine katılmayanların destek ve tebriklerini bulaş riski olmadan iletmesini sağlıyoruz” diye konuşuyor.

DAVETİYE AÇMAK YETERLİ

Düğün yapacak çiftin takikolay.com’a girerek online davetiye açması yeterli. Gelin ve damadın istemesi halinde online davetiye, yakınlarıyla sosyal medyadan ve anlık iletişim programları üzerinden paylaşılabiliyor. Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber siteye giriyor.

Kendilerine

bir online davetiye açıyor. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim ve soyismini sitede arayan bir davetli dakikalar içinde çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor. Tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor.

Sallancı, hazırlanan online davetiyenin QR kodunu da gelin ve damada ulaştırdıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu kodu davetiyelerini basacak matbaalara ulaştırarak, fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini söylüyor.

Davetiyedeki karekodu okutan davetlilerin düğün salonunun konumundan takı gönderimine kadar pek çok hizmete ulaşabildiğini anlatan Sallancı, “Sitemiz üzerinden hazırlanan online davetiye sosyal medyadan, WhatsApp veya diğer iletişim programlarından paylaşılabildiği gibi QR kod davetiyeye bastırılabilir.

Yine isteyen kullanıcılarımız QR kodu düğün salonundaki masalara yapıştırabilecek veya kodu ekrana yansıtabilecek. Böylece düğüne katılım gösteren davetliler arasında sosyal mesafe korunacak” diyor.

“100 BİN TAKIYA ARACILIK EDECEĞİZ”

“Nikah ve yeni doğan bebek takısı için mevcut iş modelimizin pandemi sonrasında da kullanılacağı ve düğünlere katılan insanların bile QR üzerinden takı göndereceğini öngörüyoruz.

Yaptığımız anketler ve mevcut rakamlar doğrultusunda önümüzdeki yıl 10 bin etkinliğe ve 100 bin takıya aracılık edeceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz başta Ortadoğu olmak üzere Avrupa ülkelerinde bölgeye özel uygulamalarla yurtdışına da açılmak.”