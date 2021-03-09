E-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama, e-imza gibi ürün ve hizmetler sunan TÜRKKEP, franchising veriyor. Açılacak şubeler için aylık 40 bin TL ciro hedefleniyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Mobilleşen ve dijitalleşen dünyada şirketlerin ticari faaliyetlerini online ortamda yürütmesinin gerekliliği sektör liderleri tarafından yıllardır ifade ediliyordu.

Tüm ihtiyaçları online ortamda çözebilen hizmetleri içine alan e-dönüşüm pazarının önemi Covid-19 pandemisi ile birlikte gözler önüne serildi. Sektör bu süreçte yüzde 25 büyüme gerçekleştirdi. Bu alanda hizmet veren şirketler de önem kazanmaya başladı.

E-dönüşüm pazarının hizmet sağlayıcılarından TÜRKKEP, geliştirdiği hizmetler ile şirketlerin tüm resmi yapılanmasına yönelik işlerini kolaylaştırıyor.

Kurumlar arası evrak akışını disipline ederek, iş akışını resmileştiren TÜRKKEP, KEP (Kayıtlı elektronik posta), e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama, e-imza gibi ürün ve hizmetler sunuyor.

Bu hizmetler ile iş gücü, kağıt ve arşiv maliyetlerinde tasarruf sağlarken, kayıt dışının engellenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda uzun süre saklanmasına olanak sağlıyor.

TÜRKKEP, bu hizmetlerini yaygınlaştırmak hedefiyle franchising de veriyor. Türkiye genelinde 170 TÜRKKEP Başvuru Merkezi bulunuyor.

Bu yıl içerisinde Sivas, Diyarbakır, Kocaeli, Gebze, Antalya, Ankara, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Kırklareli’nde şubeler açılması planlanıyor.

GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR

Franchise giriş bedeli alınmıyor. Bayilerden istenen yatırım şartları, erişilmek istenen bölge büyüklüğüne göre en az iki personel istihdam etmeleri, bir araca sahip olmaları ve ofislerini merkezi bir lokasyonda tercih etmeleri.

Yatırım bedeli en az 100 bin TL olarak ifade ediliyor. Royalty bedeli alınmıyor. Kâr marjı ürün tipine göre yüzde 20-30 arasında değişiyor.

Türkkep Satış Direktörü Burcu Doruk Kaya, “İlk yıl için ciro beklentisi bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte aylık 40 bin TL, ikinci yıl ve sonrasında aylık 100 bin TL ve üzeri.

Bayilere, Türkkep, Başvuru Merkezleri’ne know how, ürün ve hizmet eğitimi, pazarlama desteği, kurumsal web sitesi, performansa göre prim, bölge koruması gibi birçok destek veriyor” diyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Sivas, Diyarbakır, Kocaeli, Gebze, Antalya, Ankara, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Kırklareli’nde şubeler açılması planlanıyor.

İlk sermaye: Yatırım bedeli en az 100 bin TL olarak ifade ediliyor.

Ciro hedefi: İlk yıl için aylık 40 bin TL, ikinci yıl ve sonrasında aylık 100 bin TL ve üzeri.

Kâr marjı: Ürün tipine göre yüzde 20-30 arasında değişiyor.

Başvuru için iletişim: 0850 470 05 37