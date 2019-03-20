Girişimcilikte önce kadın
Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na başvurular başladı. Proje kapsamında girişimcilik ve teknoloji eğitimleri alarak el emeğini kazanca dönüştüren başarılı kadınlara toplam 43 bin 500 TL’lik can suyu sermayesi sağlanması planlanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle üç yıl önce hayata geçirilen ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesinde bir kez daha yarışma heyecanı yaşanıyor.
Proje kapsamında girişimcilik ve teknoloji eğitimleri alarak el emeğini kazanca dönüştüren başarılı kadınlara toplam 43 bin 500 TL’lik can suyu sermayesi sağlanacak.
Başarılı girişimci kadınların desteklenmesinin ve projede yer alan diğer kadınlara rol model olarak hikâyeleriyle ilham vermelerinin hedeflendiği Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na oncekadin.gov.tr adresinden 30 Mart’a kadar başvurulabilecek. Yarışmanın ödül töreni ise mayıs ayında yapılacak.
KİMLER KATILABİLECEK?
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat Aşım, “TBMM’de kabul edilen ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ yasası ile girişimci kadınlar, evde imal ettikleri ürünleri işyeri açmadan, vergi levhası olmadan internet üzerinden satabilecek” diye konuşuyor.
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı HasanSüel de kadınların ekonomiye katılımının “güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum” demek olduğuna dikkat çekiyor. Süel, “Vodafone olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” diyor.
Yarışmaya, halk eğitimi merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde el sanatları kurslarından birine kayıtlı olan ve Kasım 2018-Mart 2019 tarihleri arasında Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması üzerinden başvuran ya da daha önce açılan sınıflarda girişimcilik ve teknoloji eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler katılabilecek.
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