Mercedes-Benz Türk, mobiliteye yön verecek girişimleri desteklemek üzere Mercedes-Benz Türk Ventures fonunu kurdu. Fon ile Mercedes-Benz Türk’ün AR-GE harcamalarının yüzde 2’si girişimlere aktarılacak.

17 – 30 Nisan 2022 tarihli sayıdan

Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında StartUP programı ile başlattığı Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına verdiği desteği 2022’de ‘Mercedes-Benz Türk Ventures’ adını verdiği fon ile daha odaklı ve uzun soluklu bir yatırım programına dönüştürüyor.

Fon, Türkiye’deki girişim ekosistemine yatırım yaparken, Mercedes-Benz Türk’ün gücünü ve olanaklarını mobilite dünyasını değiştirecek girişimlere açıyor.

Kurulan fon ile bu yıl Mercedes-Benz Türk’ün AR-GE harcamalarının yüzde 2’si yenilikçi girişimlere aktarılacak. Bu çerçevede Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Mobilite Hızlandırma ve Yatırım Programı hayata geçiriliyor.

DEĞİŞİM YARATACAK GİRİŞİMLER

Mercedes-Benz Türk Ventures; gerçek bir değişim yaratacak ve mobilite dünyasını geliştirecek girişimleri arıyor.

Türkiye’de kurulu pazara çıkmış veya çıkma aşamasındaki girişimler ile teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu teknopark firmaları ve THS 6 seviyesindeki girişimlere “Mobilite dünyasını değiştirecek eksik parça sen misin?” sorusunu soran Mercedes-Benz Türk Ventures, 2022 yılında Mercedes-Benz Türk’ün toplam AR-GE harcamalarının yüzde 2’sini girişimlere yatıracak.

Fon ile girişim ekosistemine aktarılacak tutar, şirketin o yıl gerçekleştirdiği AR-GE harcamalarına bağlı olarak değişebilecek.

Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Hızlandırma ve Yatırım Programı için başvurular 8 Mayıs’a kadar https://www.farklabs.com/mbtventures adresi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Mayıs ayı sonunda sonuçlanacak ön elemeyi geçen start up’lar altı hafta sürecek eğitim ve mentorluk programına katılacaklar. Programı takiben temmuz ayında gerçekleştirilecek Bootcamp ve Demo Day’in ardından yatırım yapılacak girişimler belirlenecek.