Türkiye’de yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile hizmet veren sayılı siber güvenlik girişimlerinden biri olan Karmasis, Kafein Teknoloji’den 45 milyon TL yatırım aldı. Şirket, 2022 yılında halka açılmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs-12 Haziran 2021 tarihli sayıdan

Karmasis, Türkiye’de yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile hizmet veren sayılı siber güvenlik şirketlerinden biri. 2003 yılından bu yana siber güvenlik çözümleri ve denetleme ürünleri geliştiren, ulusal ve uluslararası yüzlerce kamu kurumu, savunma sanayi ve özel sektöre hizmet veren şirket, 2022’de ise halka açılmaya hazırlanıyor.

Veri ihlallerine karşı alınması gereken önlemler üzerine geliştirilen Dataskope (Database Activity Monitoring), Karmasis’in veri tabanı sisteminde kullanıcı tarafından gerçekleşen aktiviteleri kayıt altına alıyor ve yapılan erişimlerin, değişikliklerin planlı, istenen şekilde olduğunu denetlemeye imkan sağlıyor.

HEDEFİNDE RUSYA VAR

Bunun yanı sıra sundukları farklı ürünlerle de global pazarda koşacak hale geldiklerini ifade eden Karmasis CEO’su Murat Eraydın, yakın bir zamanda yatırım aldıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Kafein Teknoloji, şirketimizin yüzde 51’ini alarak, 45 milyon TL yatırım yaptı. Burada asıl önemli olan 600’den fazla yetkin çalışanı olan dev bir ekibin tecrübe ve katma değeri bizim için. Şu anda Katar ve Rusya’da özellikle Datas-kope ürünümüz ile ilgili projelerimiz bulunuyor. Kafein Teknoloji’nin iştiraki olmamız global oyuncu olmamızı etkileyecek. Rusya’da ürün çeşitliliğimizle konumumuzu güçlendirmeye çalışacağız. Özellikle Rusya’yı hedeflememizin nedeni ise bu alanda kendi milli ürünlerine sahip olmaması.”

20 MİLYON TL CİRO

Savunma sanayinden telekomünikasyona kadar birçok sektöre hizmet veren Karmasis’in müşterileri arasında Turkcell, Türk Telekom, finans kuruluşları ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı birçok kritik kuruluş bulunuyor. 2020 yılını 7,7 milyon TL ciro ile tamamlayan şirket, bu yıl 20 milyon TL’den fazla ciro hedefliyor.

Kafein Teknoloji’nin halka açılan ve borsada işlem gören ilk yazılım şirketi olduğuna dikkat çeken Eraydın, iştirakleri arasına katılmalarıyla 2022 yılı içinde halka arz çalışmalarına başlayacaklarını söylüyor. Eraydın, alanlarında ilk halka açılan bilişim şirketi olabileceklerini belirtiyor.

“SALDIRILARI ÖNLENEBİLİR HALE GETİRDİK”

“Bireyler olarak alışverişten bankacılığa, toplantılardan sosyalleşmeye kadar her işimizi online’a taşıdık. Şirketler de değişen alışkanlıklara göre iş modellerini ve hizmetlerini dijitalleştirmek durumunda kaldı.

Bu durum beraberinde inovatif pek çok çözümü getirse de altyapısı yeterli olmayan veya gerekli tedbirleri almayan kurumlar, bu süreçte birçok siber tehditle karşı karşıya kaldı.

Örneğin, bu noktada Infraskope Agent ürünümüz ile kullanıcı makinelerine veya kullanıcı makinelerinden sistemlere yapılabilecek saldırıların da tespitini gerçekleştirip önlem alabilir hale geldik.”