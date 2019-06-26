Türk girişimcilere 30 milyon $
Kaan Günay ile Onur Kardeşler tarafından San Francisco’da kurulan ve akıllı medya platformu girişimi Firefly, iki dev girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Şirket, ABD’nin en hızlı büyüyen akıllı medya platformları arasında. Genç girişimciler Kaan Günay ile Onur Kardeşler tarafından San Francisco’da kurulan akıllı medya platformu girişimi Firefly, küresel teknoloji sektörüne yön veren iki dev girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolarlık yeni yatırım çekti.
GV’nin (eski adıyla Google Ventures) liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırımına hali hazırda yatırımcısı olan NFX de katıldı. Firefly, Aralık 2018’de de 21,5 milyon dolarlık yatırım almıştı.
Şirket, aldığı yeni yatırıma ek olarak New York pazarına da girdiğini açıkladı. Kentin taksi üstü reklam panosu pazarının yüzde 50’sini kontrol eden Strong’un dijital operasyonlarını devraldı.
Firefly, şehirleri dinamik akıllı medya platformuyla birbirine bağlıyor. Şirket, araçlarının üzerine tescilli reklam ekranlarını kurmak için taksi şirketleri ve araç paylaşımı sürücüleri ile birlikte çalışıyor ve sürüş sürelerini en üst düzeye çıkarmak için ek gelir sağlıyor.
Firefly’ın teknolojisi doğru mesajı doğru zamanda ileterek, etkileşimi yüksek reklam kampanyaları yürütülmesini sağlıyor. Tescilli ekranlar, sürücü rotalarına ve yere göre coğrafi yerel reklamcılık için özelleştirildi ve etkinleştirildi.
HIZLI BÜYÜYOR
“Kısa zamanda ABD’nin en hızlı büyüyen akıllı medya platformuna dönüştük. Reklamcılık teknolojilerinin gelecek kuşağını temsil ediyoruz.
İnovatif yazılımımızı New York’a taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Firefly CEO’su Kaan Günay, Aralık 2018’de aldıkları yatırım sonrasında İstanbul’da ofis yatırımı yaparak 50 yazılımcıya istihdam yarattıklarını belirtiyor. Günay, istihdam ettikleri yazılımcı sayısını kısa zamanda 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
YÜZDE 15 EK GELİR
Firefly’a yaptıkları yatırımı değerlendiren GV Genel Ortağı Adam Ghobarah, önemli ölçekte yeni bir reklam formatı yarattığını ifade ederek, taksilere ek olarak paylaşımlı araçların ulaştığı büyüklüğün şehirlerde ada ve zamanlama bazlı ev dışı dijital reklamcılık fırsatı yarattığına dikkat çekiyor.
Firefly ekibinin şu ana kadar bu süreci çok iyi bir şekilde yürüterek, Firefly’ın bütün paydaşlarına kazandıran bir iş modeli olduğunu ifade eden Ghobarah, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Paylaşımlı araçlar ile taksi sürücülerine yüzde 15’e varan oranda ek gelir
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