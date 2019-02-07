Yıldızlı projeler aranıyor
Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü işbirliği ile düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması’na başvurular başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
‘Fikrini Geleceğe Taşı’ sloganıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmaya başvurular 3 Mart’a kadar devam edecek.
Yıldızlı Projeler Yarışması’na, kendi projesini hayata geçirmek isteyen, girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yanı sıra girişimci şirketler başvurabiliyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından, tüm projeler Yıldızlı Projeler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve final etkinliğine katılmaya hak kazananlar belirlenecek.
Finale kalan proje sahipleriAR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve sunumteknikleri hakkında eğitim alacak.
Final etkinliği ise 18 Nisan’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Final etkinliğinde bilişimden elektroniğe, enerjiden sağlığa farklı alanlardan projeler kendi alanlarındaki projelerle yarışacak.
Dereceye giren proje sahipleri para ödülü, Yıldız Kuluçka Merkezi’nde özel ofis, yurtdışında sanal ofis desteği, yurtiçi ve yurtdışında mentorlük ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüllerin sahibi olacak.
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