2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek

Ekonomist'in araştırmasına göre (Araştırmanın detayları ve IK trendleri için bakabilirsiniz) yazılım geliştiricileri, hemşireler, medikal ve sağlık servisleri müdürleri, asistan hekimler, bilgi güvenliği analistleri, fizik tedavi uzmanları, finans müdürleri, bilgi işlem müdürleri ve web geliştiricileri gibi alanlarındaki uzmanlıklar halihazırda en çok talep gören meslekler arasında öne çıkıyor. 2024 ve 2025 yıllarının gözde meslekleri arasında ise şu meslekler yer alacak:



1 Bilgisayar sistemleri analisti

2 Veri bilimcisi

3 Yapay zeka uzmanı

4 Siber güvenlik uzmanı

5 Dijital pazarlama uzmanı

6 Sağlık teknolojileri uzmanı

7 Enerji uzmanı

8 Robotik uzmanı

9 Çevre uzmanı

10 Siber güvenlik yöneticisi