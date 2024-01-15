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2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek

Uzmanlara göre yetenek kıtlığı ve yetenek göçü sorunu 2024 yılında İK ajandalarının ilk sırasında yer alacak. Pandemi döneminde değişen çalışma koşulları nitelikli iş gücünde kıtlığa yol açtı. Peki, 2024 ve 2025 yılının en popüler meslekleri hangileri olacak? İşte yıldızı parlayacak 10 meslek

15 Ocak 2024 | 14:13
Son Güncellenme: 15 Ocak 2024 | 15:28
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2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek

Ekonomist'in araştırmasına göre (Araştırmanın detayları ve IK trendleri için bakabilirsiniz) yazılım geliştiricileri, hemşireler, medikal ve sağlık servisleri müdürleri, asistan hekimler, bilgi güvenliği analistleri, fizik tedavi uzmanları, finans müdürleri, bilgi işlem müdürleri ve web geliştiricileri gibi alanlarındaki uzmanlıklar halihazırda en çok talep gören meslekler arasında öne çıkıyor. 2024 ve 2025 yıllarının gözde meslekleri arasında ise şu meslekler yer alacak:
 

1 Bilgisayar sistemleri analisti

Bilgisayar sistemleri analisti

2 Veri bilimcisi

Veri bilimcisi

3 Yapay zeka uzmanı

Yapay zeka uzmanı

4 Siber güvenlik uzmanı

Siber güvenlik uzmanı

5 Dijital pazarlama uzmanı

Dijital pazarlama uzmanı

6 Sağlık teknolojileri uzmanı

Sağlık teknolojileri uzmanı

7 Enerji uzmanı

Enerji uzmanı

8 Robotik uzmanı

Robotik uzmanı

9 Çevre uzmanı

Çevre uzmanı

10 Siber güvenlik yöneticisi

Siber güvenlik yöneticisi

11 ZANAATKARLARA DA TALEP ARTACAK

ZANAATKARLARA DA TALEP ARTACAK Yine 2023’te şirketler için en büyük sıkıntılardan biri, yönetim seviyesinden ziyade mavi yaka çalışanları bulmakta yaşandı. Boyden Türkiye Ülke Lideri Murat Ergene, “Öyle ki bazı alanlarda mavi yaka maaşları, müdür maaşlarına yaklaştı. Nitekim bu gelişme aynı zamanda ülkemizdeki yetenek kıtlığını ifade eden önemli göstergelerden biri oldu” diyor. Diğer taraftan Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, yine 2024 yılı içinde üniversite mezunlarından ziyade, mesleki eğitim almış, eğitimli zanaatkarlara, meslek okulu ve yüksek okul mezunlarına yönelik talebin de artacağını öngörüyor.
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