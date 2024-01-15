2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek

Ekonomist'in araştırmasına göre (Araştırmanın detayları ve IK trendleri için bakabilirsiniz) yazılım geliştiricileri, hemşireler, medikal ve sağlık servisleri müdürleri, asistan hekimler, bilgi güvenliği analistleri, fizik tedavi uzmanları, finans müdürleri, bilgi işlem müdürleri ve web geliştiricileri gibi alanlarındaki uzmanlıklar halihazırda en çok talep gören meslekler arasında öne çıkıyor. 2024 ve 2025 yıllarının gözde meslekleri arasında ise şu meslekler yer alacak:
1 Bilgisayar sistemleri analisti
2 Veri bilimcisi
3 Yapay zeka uzmanı
4 Siber güvenlik uzmanı
5 Dijital pazarlama uzmanı
6 Sağlık teknolojileri uzmanı
7 Enerji uzmanı
8 Robotik uzmanı
9 Çevre uzmanı
10 Siber güvenlik yöneticisi
11 ZANAATKARLARA DA TALEP ARTACAK
Yine 2023’te şirketler için en büyük sıkıntılardan biri, yönetim seviyesinden ziyade mavi yaka çalışanları bulmakta yaşandı. Boyden Türkiye Ülke Lideri Murat Ergene, “Öyle ki bazı alanlarda mavi yaka maaşları, müdür maaşlarına yaklaştı. Nitekim bu gelişme aynı zamanda ülkemizdeki yetenek kıtlığını ifade eden önemli göstergelerden biri oldu” diyor. Diğer taraftan Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, yine 2024 yılı içinde üniversite mezunlarından ziyade, mesleki eğitim almış, eğitimli zanaatkarlara, meslek okulu ve yüksek okul mezunlarına yönelik talebin de artacağını öngörüyor.