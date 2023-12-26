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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Şirketler yetenek peşinde koşacak

İnsan kaynakları politikaları son iki yılda büyük bir değişim sürecine girdi.

26 Aralık 2023
Şirketler yetenek peşinde koşacak

Uzmanlara göre 2024 yılında insan kaynaklarının gündemindeki en önemli konu, yetenek kıtlığı ve göçü olacak. Şirketler bu süreçte esnek yan hak paketleri, ödül ve takdir programları, yetenek yönetimi programlarıyla kurumsal aidiyeti artırmaya yönelik insan kaynakları stratejilerine odaklanacak.

İnsan kaynakları politikaları son iki yılda büyük bir değişim sürecine girdi. Şirketlerin İK departmanları dijital dönüşüm, yeni çalışma modelleri, yapay zeka, sessiz istifa, yetenek kıtlığı, maaş politikaları, çalışan bağlılığı gibi farklı pek çok konuya çözüm bulmaya çalıştı. 

Orta vadede tüm bu konular insan kaynaklarının gündeminde olmaya devam edecek. Ancak uzmanların hem fikir olduğu bir konu var ki 2024 yılında gündemi çok fazla meşgul edecek. Uzmanlara göre yetenek kıtlığı ve yetenek göçü sorunu 2024 yılında İK ajandalarının ilk sırasında yer alacak. 

Pandemi döneminde değişen çalışma koşulları nitelikli iş gücünde kıtlığa yol açtı. Birçok çalışan, daha iyi çalışma koşulları için global kariyer fırsatlarına yöneldi. Bu durum özellikle Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde iş gücü piyasasını olumsuz etkiledi ve yetenek göçünü tetikledi. 

IT başta olmak üzere birçok alanda yönetici yurt dışında çalışmayı tercih ettiği için Türkiye’de yetenek açığı arttı. İnsan kaynakları profesyonelleri, bu süreçte esnek yan hak paketleri, ödül ve takdir programları, yetenek yönetimi programları, iş-özel hayat dengesini destekleyen çalışma modelleri ve kurum içi şeffaf iletişim gibi, kurumsal aidiyeti arttırmaya yönelik insan kaynakları stratejilerini oluşturdu. 

Tüm bu yatırımlara rağmen yetenek kıtlığı sorunu en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken 2024 yılında İK’nın ajandasında; çalışanların yeteneklerini geliştirmek, çalışan sağlığına önem vermek, verimli olan bir çalışma modelini kalıcı kılmak gibi konular öne çıkacak. 

Şirketlerin yetenekleri çekmek ve elde tutmak için maddi olmayan yollar da bulması gerektiğini belirten Boyden Türkiye Ülke Lideri Murat Ergene’ye göre çalışanları elde tutma konusu 2024’ün bir numaralı önceliği olmaya devam edecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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