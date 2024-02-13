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35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama

35 bin yeni sağlık personeli alımına ilişkin beklenen açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Bakan Koca, "Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı." dedi. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istediklerini belirten Koca, 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin şu bilgileri verdi.

13 Şubat 2024 | 15:14
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Koca, 35 bin yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını açıkladı. Koca'nın açıklamaları şöyle... 

"Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak.

MÜLAKAT OLMAYACAK 

Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.,

KILAVUZ İÇİ 

15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

YENİ ŞEHİR HASTANELERİ 

Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak."

''TÜRKİYE GENELİ YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 71''

Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." cevabını verdi.

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 71 olduğu bilgisini paylaşan Koca, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." diye konuştu.

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