Anket sonucu: 14 ekonomistin cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ekim Salı günü açıklanacak "Ağustos 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. Ekonomistlerin ağustos ayı için cari işlemler hesabı beklentileri, 850 milyon dolar ve 4,5 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 48 milyar dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 35,8 milyar dolar ile 54 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 36 milyon dolar fazla verirken yıllıklandırılmış cari açık 40,7 milyar dolar olmuştu.