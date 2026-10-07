Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Alan Bilgisi Oturumlarına katılan adayların cevap kağıtları erişime açıldı.

Adaylar, cevap kağıtlarındaki işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen yanıtlarının yanı sıra soruların doğru cevaplarını da görüntüleyebilecek. Söz konusu bilgilere 7 Ekim saat 13.40'tan itibaren 10 gün süreyle erişilebilecek.

Cevap kağıdı nasıl görüntülenecek?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavın "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" bölümünden cevap kağıtlarına ulaşabilecek. Bu ekranda adayların sınavdaki işaretlemeleri, optik okuyucu tarafından kaydedilen cevapları ve doğru yanıtlar yer alacak.

Soru numaralarının seçilmesiyle açılan ekranda ise soru kökü ve seçeneklerin yanı sıra doğru cevap ile adayın verdiği yanıt birlikte görüntülenebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçıktaki soru ve seçenek sıralamasına göre gösterilecek.

Aynı sayfadan testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puan bilgilerine de ulaşılabilecek.