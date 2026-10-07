Fonlarda ödeme süreci başlıyor: Takvim nasıl işleyecek, kimlere öncelik verilecek?

Olağanüstü tasfiye kapsamında ana para ödemelerinde 1 milyon lira dahil olmak üzere ödeme limiti uygulanacak. Bu sınır, yatırımcının parasının bulunduğu her fon için ayrı ayrı geçerli olacak. Buna göre, üç farklı fonda parası bulunan bir yatırımcı her bir fondan 1 milyon liraya kadar ödeme alabilecek. Kalan ödemeler ise zamana yayılacak.

Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda 2 bin 98 yatırımcı bulunuyor. Söz konusu fonlardaki sorunların kendi kapsamları içinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilke olarak uygulanacak. Olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda ise ara ödeme yoluyla 1 milyon liraya kadar ana paranın geri ödenmesi planlanıyor. Ödemelerde küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilecek.