Fonlarda ödeme süreci başlıyor: Takvim nasıl işleyecek, kimlere öncelik verilecek?

Fon tasfiyesinde 455 bin yatırımcının beklediği ödeme sürecine ilişkin yol haritası ortaya çıktı. Tasfiyede öncelik verilecek fonlar ve ödemelerin nasıl yapılacağı belirlenirken gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Peki, ödemeler hangi tarihte başlayacak? İlk etapta hangi fonların yatırımcılarına ödeme yapılacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
1 Fonlarda iki farklı tasfiye yöntemi uygulanacak
Tasfiye süreci fonlarda olağan ve olağanüstü olmak üzere iki ayrı yöntemle yürütülecek. Süreçte TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yasalaşması da beklenecek. Teklifin kısa sürede Meclisten geçeceği öngörülüyor.
Yedi şirket arasında bulunan A1 Capital, Bulls ve Pardüs için olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlayacak. Bu kapsamdaki 17 fonun ödemeleri ise 8 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek.
2 İlk ödemeler hangi fonlara yapılacak?
Atlas Portföy'ün de olağan tasfiye kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gerekli teminatların sağlanması durumunda, şirkete ait 16 fondaki 56 bin 614 yatırımcı için olağan tasfiye hükümleri uygulanacak ve ödemeler kısa sürede gerçekleştirilecek.
A1 Capital, Bulls ve Pardüs’te ise olağan tasfiye kapsamında bulunan 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya 8 Ekim 2026 tarihinde ödeme yapılacak.
3 Birden fazla fonda parası olanlar ne kadar ödeme alabilecek?
Olağanüstü tasfiye kapsamında ana para ödemelerinde 1 milyon lira dahil olmak üzere ödeme limiti uygulanacak. Bu sınır, yatırımcının parasının bulunduğu her fon için ayrı ayrı geçerli olacak. Buna göre, üç farklı fonda parası bulunan bir yatırımcı her bir fondan 1 milyon liraya kadar ödeme alabilecek. Kalan ödemeler ise zamana yayılacak.
Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda 2 bin 98 yatırımcı bulunuyor. Söz konusu fonlardaki sorunların kendi kapsamları içinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.
Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilke olarak uygulanacak. Olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda ise ara ödeme yoluyla 1 milyon liraya kadar ana paranın geri ödenmesi planlanıyor. Ödemelerde küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilecek.
4 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapılacak
Özel zararların karşılanması için Hazine'den kaynak aktarılmayacak. Başta risk düzeyi yüksek serbest fonlar olmak üzere fon piyasalarında, bankacılık sistemindekine benzer bir devlet garantisi bulunmuyor.
Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardüs'e ait 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya perşembe günü ödeme yapılacak. Bu şirketlere bağlı diğer 49 özel fonda ise 2 bin 98 yatırımcı bulunuyor. Söz konusu fonlardaki sorunların kendi kapsamları içerisinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.
Atlas'a ait 16 fondaki 56 bin 614 yatırımcı için de gerekli teminatların sağlanması halinde olağan tasfiye kuralları uygulanacak. Bu durumda ödemelerin kısa sürede gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda ise yatırımcıların hak kazanacağı tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ödenecek miktarın belirlenmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak ve ara ödeme 1 milyon lirayı aşmayacak.
Net yatırım tutarının belirlenmesi için MKK kapsamında algoritma hazırlandı. Takasbank’tan fiyat bilgilerinin alınmasının ardından yatırımcılara ödenecek tutarlar hesaplanacak.
5 Tasfiye süreci 5-6 ay içinde tamamlanacak
Fonlardan tahsil edilecek alacaklar ve ödenecek borçlara ilişkin çalışmalar devam ederken, tasfiye bakiyeleri de belirlenecek. Böylece her fonda tasfiye sonrasında kalan tutar netleşecek. Sürecin 5-6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.
Tasfiye işlemleri kapsamında SPK kararıyla TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabının yanı sıra bir genel hisse iade hesabı oluşturuldu. Her fonda biriken kaynak, o fonun alacaklıları için kullanılacak.
Mevcut bilgilere göre, fonlardan yüksek kazanç elde eden 5 kişi elde ettiği kazancı iade etti. Olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin ekim ayı içinde gerçekleştirilmesiyle 455 bin 758 kişinin büyük bölümünün ödemelerini tamamen alması bekleniyor.
Genel hisse iade hesabında toplanan kaynak ise SPK’nın çeşitli kriterleri dikkate alarak belirleyeceği hesaplama yöntemine göre fonlar arasında dağıtılacak.
6 Ödemeler kademeli olarak gerçekleştirilecek
Tasfiye kapsamında toplam 131 fon bulunuyor. Bu fonlar, toplam fon sayısının yüzde 4,6’sına, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sine karşılık geliyor. Tasfiye esaslarını düzenleyen teklifin yasalaşması durumunda, 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin ekim ayı içerisinde yapılabilmesi öngörülüyor.
Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı bulunurken, İş Bankası’nın sorumluluğundaki 6 fonda bu sayı 388 bin 718. Fon krizinden etkilenen toplam tekil yatırımcı sayısının ise 455 bin 578 olduğu belirtiliyor.
Yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlardaki yatırımı 1 milyon liranın altında. Ödeme sürecinde ilk sırada bu grubun yer alması ve 1 milyon liranın altındaki alacakların ekim ayı içinde karşılanması planlanıyor.
Ödemeler tek seferde değil, kademeli olarak gerçekleştirilecek. Alacağı 1 milyon lirayı aşan yatırımcıların ödemeleri ise ilerleyen aşamalarda yapılacak.
Süreçte ara ödeme yönteminin uygulanması öngörülürken, üzerinde çalışılan düzenlemeyle yatırımcılara ana paralarının yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Tasfiye kapsamındaki fonlara ait menkul kıymet, taşınmaz ve diğer varlıklar da satılarak nakde dönüştürülecek.
7 Fon soruşturmasında kaç kişi tutuklandı?
7 Ekim 2026 itibarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu toplam 220 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Bu kişilerden 85’i tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 81 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Suç gelirlerinin kaçırılmasını önlemeye yönelik olarak 63 gerçek kişi ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar hakkında 21 el koyma kararı alındı. Ayrıca 67 kişi ve şirketin banka hesapları, kripto varlıkları ile kiralık kasalarındaki varlıklara el konuldu.