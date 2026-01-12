AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatını güçlendirmek amacıyla toplam 473 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte 20 farklı pozisyon için başvuru şartları ve puan sınırları netleşti. Adayların değerlendirme sürecine dahil edilebilmesi için mezuniyet durumlarına göre 2024 KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanları almış olmaları gerekiyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen 473 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinde bugün kritik gün. 5 Ocak’ta başlayan başvuru ekranı, 12 Ocak 2026 (bugün) saat 17:00 itibarıyla tamamen kapanacak.
Adayların başvurularını geçerli sayılması için şu adımları tamamlamış olmaları gerekiyor:
Tüm işlemler yalnızca e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvurunun son saatlerinde sistemde yaşanabilecek yoğunlukları göz önünde bulundurarak işlemlerin bir an önce tamamlanması büyük önem taşıyor.
AFAD tarafından gerçekleştirilecek olan 473 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün sona ererken, adaylar için en kritik aşama olan "Giriş Sınavı" hazırlıkları başlıyor. 100 tam puan üzerinden yapılacak olan değerlendirmede, başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şartı aranıyor.
Sınavın teknik detayları ve adaylardan beklenen kriterler şu şekilde özetlenebilir:
Sınav Takvimi ve Yeri
Tarih Aralığı: 16 Şubat – 6 Mart 2026
Yer: AFAD Başkanlık Hizmet Binası (Ankara)
Bilgilendirme: Adaylar, sınavın yapılacağı kesin gün ve saat bilgisini AFAD'ın resmi internet sitesindeki duyurunun ardından Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecekler.
Puanlama Kriterleri ve Değerlendirme
Sözlü sınavda adaylar, toplam 6 farklı başlık altında titizlikle incelenecek:
Alan Bilgisi (50 Puan): En yüksek ağırlığa sahip olan bu bölümde, adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiği teknik ve mevzuat bilgisi sorgulanacak.
İfade ve Muhakeme (10 Puan): Bir konuyu kavrayıp özetleme, kendini net ifade etme ve mantıksal çıkarım yapma yeteneği.
Mesleki Uygunluk (10 Puan): Liyakat, temsil kabiliyeti, davranışların ve tepkilerin kamu görevine uygunluğu.
Kişisel Yetkinlik (10 Puan): Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık düzeyi.
Genel Kültür (10 Puan): Genel yetenek ve genel kültür birikimi.
Gelişim Odaklılık (10 Puan): Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık, vizyon sahibi olma.
Adaylar İçin Hazırlık İpuçları
Sınavın 50 puanlık kısmını oluşturan "Sınav Konuları" başlığı için adayların özellikle şu alanlara odaklanması önerilir:
AFAD Mevzuatı: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun.
Kurumsal Bilgi: AFAD'ın tarihçesi, misyonu, vizyonu ve temel görevleri.
Pozisyon Bilgisi: Başvurulan unvana (Hemşire, Mühendis, Büro Personeli vb.) dair mesleki güncel bilgiler.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI (GENEL)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 2 güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2025 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)