Dev firmalar ofise çağırmaya başladı: Hibrit çalışma bitiyor mu?

Amazon’dan sonra JPMorgan da haftada beş gün ofise dönüş talebiyle iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Uzaktan çalışmaya karşı tutumuyla tanınan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, bu modelin verimsiz olduğunu ve yöneticiler için süreci zorlaştırdığını belirtti. Dimon, uzaktan çalışmanın daha az dürüst ve ertelemeye daha müsait bir çalışma ortamı yarattığını savunarak, "Yüz yüze çalışmanın etkinliğine inanıyorum" dedi.

Bloomberg'in haberine göre Dimon, önümüzdeki haftalarda çalışanlarının haftada beş gün ofise dönmesini talep etmeyi planlıyor. Citigroup ve HSBC gibi küresel çapta etkili şirketler ise 2024 yılı içinde benzer planlarını duyurarak çalışanlarını tam zamanlı olarak ofise geri çağırma adımları atmıştı. Pandemi sonrası uzaktan çalışma düzenine alışan çalışanlar için bu dönüş, iş-yaşam dengesi tartışmalarını yeniden gündemin merkezine taşıyor.

YENİ NESLİN VAZGEÇİLMEZİ: HİBRİT ÇALIŞMA

Türkiye’de yöneticilerin büyük bir kısmı çalışanlarını ofiste görmeyi tercih ederken, global arenada hibrit çalışma modeli hala güçlü bir seçenek olarak varlığını sürdürüyor. Gallup’un 2024 yılı sonunda yayımladığı rapora göre, hibrit çalışma modeli çalışan memnuniyetini %71 oranında artırırken, tam zamanlı ofis çalışanlarında bu oran %39’da kalıyor.

Türkiye’deki yöneticiler, çalışanlarını ofiste görmek istese de özellikle genç profesyoneller hibrit modelin sunduğu esnekliği tercih ediyor. Glassdoor’un yaptığı bir araştırmaya göre, 2025 yılında çalışanların %58’i hibrit modeli en ideal çalışma düzeni olarak görüyor. Buna rağmen şirketlerin bu talebe yeterince yanıt vermiyor olması, çalışanlarla şirket yönetimleri arasında iletişim ve beklenti uyumsuzluğuna yol açabiliyor.

'ŞİRKETLERİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Gilda&Partners Kurucusu Jilda Bal, konuya dair görüşlerini şöyle ifade ediyor:

"Ofise tam zamanlı dönüş kararı alan şirketler, özellikle genç nesil yetenekleri kaybetme riskiyle karşılaşacaklar. Esneklik sunmayan organizasyonlar, çalışan bağlılığında azalma ve operasyonel verimlilikte düşüş yaşayacaklarını bekliyoruız. Bunun yerine hibrit modeli benimsemek, hem çalışan memnuniyetini artırır hem de şirketlerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlar. Çalışanlar, iş-yaşam dengesi kurabildikleri ortamları tercih ediyor ve bu ortamları sağlayan şirketler rekabet avantajı kazanıyor."

Jilda Bal’ın bu görüşü, McKinsey’nin verileriyle de örtüşüyor. McKinsey’nin son araştırmasına göre, çalışanların %64’ü hibrit modelde çalıştıklarında daha üretken hissediyor ve %82’si bu esneklik sayesinde iş-yaşam dengesini daha iyi sağlıyor.

