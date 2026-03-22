ARA
DOLAR
44,34
0,10%
DOLAR
EURO
51,37
-0,24%
EURO
ALTIN
6609,15
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İŞKUR sınırları aştı: Geçen yıl 13 bin kişiye yurt dışında iş buldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025'te 13 bin 339 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık etti.

Anadolu Ajansı

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücüne kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Geçen yıl 1 milyon 464 bin 690'ı özel sektörde olmak üzere toplam 1 milyon 478 bin 405 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına da katkı sağlıyor. İŞKUR, bu kapsamda 2025'te 169'u kadın 13 bin 339 kişinin çeşitli ülkelerde istihdamını gerçekleştirdi.

2 milyon 435 bin açık iş için talepte bulunuldu

Kurum, geçen yıl 2 milyon 401 bin 766'sı özel sektör, 33 bin 434'ü kamudan olmak üzere toplam 2 milyon 435 bin 200 açık iş talebi aldı. Açık iş talebi 2024'e göre 2025'te yüzde 5,1 düzeyinde geriledi.

İŞKUR'un izniyle özel istihdam büroları da yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabiliyor. Kurumun izniyle faaliyet gösteren 829 özel istihdam bürosunca ise 2025'te yurt içi ve dışında toplam 47 bin 859 kişi işe yerleştirildi.

0
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL