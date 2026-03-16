  • Borsa
Bugün temettü ödeyen 4 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren dört hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Açıklamaya göre, Aygaz A.Ş. (AYGAZ), Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) ve Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Pay Başına Brüt Temettü: 12,55 TL
Pay Başına Net Temettü: 10,6675 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 252,2 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Pay Başına Brüt Temettü: 3,64 TL
Pay Başına Net Temettü: 3,094 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 106,06 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,375 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,31875 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,255 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Pay Başına Brüt Temettü: 10,3799282 TL
Pay Başına Net Temettü: 8,8229389 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 253,12 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

