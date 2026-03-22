Sıfır sermaye ile sürü sahibi oldular: Vanlı besicinin yüzü devlet desteğiyle gülüyor

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında, hayvancılık yapan yetiştiricilere hayvan desteği sağladıklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize 2 yıl vadesiz, 7 yıl ödemeli destek sağlıyoruz. 300 bini sıfır faizli, 900 bini düşük faizli kredi veriyoruz. Bu proje 3 yıldır devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 640 çiftçimize 260 bin hayvan teslim ettik. Dolayısıyla burada çok ciddi bir başarı sağladığımızı söyleyebiliriz. Proje, Valiliğimiz, Ziraat Bankası ve müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor."