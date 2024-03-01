Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihtiyaç duyulan yerlere 36 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

28 maddelik değişikliğe göre serbest diş hekimleri muayenehanelerinde bir diş hekimi daha çalıştırabilecek.

Ebeler normal doğuma girebilecek

Ebelerin görev ve yetkileri de yeniden düzenlendi.. Ebeler gebeliğin tespiti, takibi ve muayene süreçlerinde görev alacak, normal doğum yaptırabilecek. Doğum anında küçük tıbbi müdahaleleri yapabilecek.

İlaçların ruhsatlandırması hızlanacak

Düzenleme ile ilaç tedarikine yönelik mevzuat Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirildi. İlaç ruhsatlandırma süreci de hızlandı.

Yasa ile yan dal uzmanlığını teşvik etmek için ödemeler de artırılacak. Ayrıca daha verimli ve nitelikli hizmet verilebilmesi için hastanelerde koordinasyon merkezi kurulacak.