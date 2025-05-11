Sahil Güvenlik Personel alımı: 49 sözleşmeli personel alınacak... İşte başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sözleşmeli personel alımına dair bir ilan yayımladı. İlanda, "Sahil Güvenlik Komutanlığında görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve ilgili esaslar çerçevesinde, Komutanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen çeşitli unvanlarda toplam 49 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, adaylar tarafından yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak internet adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVRURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

21 Mayıs 2007 ve öncesinde doğmuş olmak (en az 18 yaşında olmak),

01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak (36 yaşından gün almamış olmak),

Kamu görevinden çıkarılmamış veya sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.