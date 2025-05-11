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Sahil Güvenlik Personel alımı: 49 sözleşmeli personel alınacak... İşte başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 49 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Komutanlık tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular yalnızca e-Devlet platformu üzerinden online olarak yapılabilecek.

09 Mayıs 2025 | 11:42
Sahil Güvenlik Personel alımı: 49 sözleşmeli personel alınacak... İşte başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sözleşmeli personel alımına dair bir ilan yayımladı. İlanda, "Sahil Güvenlik Komutanlığında görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve ilgili esaslar çerçevesinde, Komutanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen çeşitli unvanlarda toplam 49 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, adaylar tarafından yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak  internet adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVRURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

21 Mayıs 2007 ve öncesinde doğmuş olmak (en az 18 yaşında olmak),

01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak (36 yaşından gün almamış olmak),

Kamu görevinden çıkarılmamış veya sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

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BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
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