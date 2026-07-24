ARA
DOLAR
47,34
0,03%
DOLAR
EURO
53,92
0,12%
EURO
ALTIN
6129,49
-0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak: İşte detaylar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak: İşte detaylar

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatının genel idare hizmetleri sınıfında açık bulunan 23 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sınav yapılacak.

Giriş sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı gerçekleştirilecek.

İlana, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-2025 yıllarında yapılan KPSS'den belirlenen puan türlerinde en az 70 puanı olanlar başvurabilecek.

Adaylar, 27 Temmuz-7 Ağustos döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL