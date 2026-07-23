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Kardemir Çelik halka arzında talep toplama devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulundan halka arz onayı alan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin (KARCL) 22 Temmuz 2026’da başlayan halka arzında talep toplama işlemleri sürüyor. Şirket payları, bugün ve yarın pay başına 35,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Ekonomist
Ekonomist
Kardemir Çelik halka arzında talep toplama devam ediyor

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin dün başlayan üç günlük talep toplama süreci, yarın sona erecek.

Halka arz kapsamında toplam 128 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Bunun 110 milyon TL nominal değerli bölümü sermaye artırımı, 18 milyon TL nominal değerli bölümü ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı kapsamında Tevfik Önder Karalp’e ait 9 milyon TL, Özge Yastı’ya ait 4,5 milyon TL ve Özlem Bakırel’e ait 4,5 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Şirket paylarının halka arz fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL olacak. Yatırımcılar bugün ve yarın halka arza katılabilecek. Talep toplama işlemleri 24 Temmuz 2026 Cuma günü tamamlanacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesinin 720 milyon TL’den 830 milyon TL’ye yükselmesi, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 15,42 olması planlanıyor.

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