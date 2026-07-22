Çarşamba günü yayımlanan bir borsa bildirimine göre Çinli Zhongji Innolight, Hong Kong’da gerçekleştireceği hisse satışı yoluyla 7 milyar dolara kadar fon sağlamayı planlıyor.

Hali hazırda Shenzhen Borsası'nda işlem gören optik parça üreticisi şirket, hisse başına maksimum 1.010 HK$ fiyattan 54,5 milyon adet Hong Kong hissesi satacak. Şirketin %15'lik ek satış opsiyonunu tamamen kullanması halinde arz büyüklüğü 8,1 milyar dolar ulaşabilir.

Hedeflenen büyüklükte tamamlanması durumunda bu işlem, Alibaba Group’un 2019 yılında topladığı 12,9 milyar dolardan bu yana Hong Kong’daki en büyük hisse satışı olacak. İşlem aynı zamanda, CXMT Corp’un Şanghay STAR Piyasası’ndaki 8,6 milyar dolarlık halka arzının ardından bu yıl Asya’daki en büyük ikinci halka arz konumuna yerleşecek.

Şirket; Singapur devlet yatırım fonu Temasek, HHLR Advisors, JPMorgan Asset Management, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority, Wellington Management, Bain Capital, Boyu Capital, Alibaba, Tencent, CPP Investments, Oaktree ve General Atlantic gibi birçok önemli temel yatırımcıdan (cornerstone investors) taahhüt almış durumda. Shenzhen borsasında işlem gören şirket, Nvidia, Alphabet ve Meta'nın kilit tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Zhongji Innolight; fiber optik kablolar üzerinden büyük miktarda veri ileten cihazlar olan optik alıcı-vericiler üretiyor. Şirketin ürünleri veri merkezlerinde, bulut ağlarında ve yapay zekâ hesaplama sistemlerinde kullanılıyor.