ARA
DOLAR
47,23
0,05%
DOLAR
EURO
53,96
0,14%
EURO
ALTIN
6194,33
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yapay zeka rüzgarını arkasına aldı: Asya’da yılın en büyük ikinci halka arzı geliyor! Hedef 8 milyar dolar

Yapay zeka rüzgarını arkasına aldı: Asya’da yılın en büyük ikinci halka arzı geliyor! Hedef 8 milyar dolar

Yapay zekâ sektöründeki yükselişi arkasına alan Çinli şirket Zhongji Innolight, Hong Kong Borsası'nda 7 milyar dolarlık dev bir hisse satışına hazırlanıyor. Temasek, BlackRock ve Tencent gibi dev yatırımcıların desteklediği arzın büyüklüğü 8,1 milyar dolara kadar çıkabilir.

Ekonomist
Ekonomist
Yapay zeka rüzgarını arkasına aldı: Asya’da yılın en büyük ikinci halka arzı geliyor! Hedef 8 milyar dolar

Çarşamba günü yayımlanan bir borsa bildirimine göre Çinli Zhongji Innolight, Hong Kong’da gerçekleştireceği hisse satışı yoluyla 7 milyar dolara kadar fon sağlamayı planlıyor.

Hali hazırda Shenzhen Borsası'nda işlem gören optik parça üreticisi şirket, hisse başına maksimum 1.010 HK$ fiyattan 54,5 milyon adet Hong Kong hissesi satacak. Şirketin %15'lik ek satış opsiyonunu tamamen kullanması halinde arz büyüklüğü 8,1 milyar dolar ulaşabilir.

Hedeflenen büyüklükte tamamlanması durumunda bu işlem, Alibaba Group’un 2019 yılında topladığı 12,9 milyar dolardan bu yana Hong Kong’daki en büyük hisse satışı olacak. İşlem aynı zamanda, CXMT Corp’un Şanghay STAR Piyasası’ndaki 8,6 milyar dolarlık halka arzının ardından bu yıl Asya’daki en büyük ikinci halka arz konumuna yerleşecek.

Şirket; Singapur devlet yatırım fonu Temasek, HHLR Advisors, JPMorgan Asset Management, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority, Wellington Management, Bain Capital, Boyu Capital, Alibaba, Tencent, CPP Investments, Oaktree ve General Atlantic gibi birçok önemli temel yatırımcıdan (cornerstone investors) taahhüt almış durumda. Shenzhen borsasında işlem gören şirket, Nvidia, Alphabet ve Meta'nın kilit tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Zhongji Innolight; fiber optik kablolar üzerinden büyük miktarda veri ileten cihazlar olan optik alıcı-vericiler üretiyor. Şirketin ürünleri veri merkezlerinde, bulut ağlarında ve yapay zekâ hesaplama sistemlerinde kullanılıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL