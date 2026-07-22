Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO) paylarının fiyatında temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,4490712 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,3817105 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 233,45 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)