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Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün enflasyon beklentisi ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yükselirken, reel sektörde gerileme kaydetti.

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün enflasyon beklentisi ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak yüzde 23,95 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine, hanehalkı için ise 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesine geriledi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün enflasyon beklentisi ne oldu?-1

Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı bir önceki aya göre arttı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün enflasyon beklentisi ne oldu?-2
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