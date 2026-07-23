Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK), yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla rüçhan hakkı kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Şeker Finansal Kiralama’nın 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 100 milyon TL artırılarak 200 milyon TL’ye çıkarılacak. Bedelli sermaye artırımı kapsamında toplam 100 milyon TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Mevcut ortakların yüzde 100 oranındaki yeni pay alma hakları, pay başına 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK)

• Yüzde 100 Bedelli Sermaye Artırımı

• Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı: 1,00 TL

• Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri: 23 Temmuz–6 Ağustos 2026

• Sermaye: 100 milyon TL’den 200 milyon TL’ye

• Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 5,445 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)