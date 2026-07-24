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Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu

Merkez Bankası'nın yayımladığı Hanehalkı Beklenti Anketi, vatandaşların enflasyon ve döviz kuruna ilişkin beklentilerindeki son durumu ortaya koydu. Ankette ayrıca hanehalkının yatırım tercihlerine ilişkin güncel veriler de paylaşıldı.

Ekonomist
Ekonomist
Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı Temmuz ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3251 hanehalkı tarafından yanıtlanıp, sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu-1

Hanehalkı en çok hangi ürün grubu fiyatlarının artmasını bekliyor?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. 

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 39,7 olarak açıklandı.

Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu-2

Konut fiyatlarına ilişkin beklenti

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49 oldu.

Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu-3

Dolar kuru beklentisi yükseldi

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,31 TL artarak 52,98 TL olarak gerçekleşti.

Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu-4

Hanehalkının yatırım tercihleri belli oldu

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 40,3 oldu. 

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı ise bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

Hanehalkının yatırım tercihleri değişti mi? Anket sonucu ortaya koydu-5
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