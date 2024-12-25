ARA
DOLAR
35,27
0,26%
DOLAR
EURO
36,88
0,41%
EURO
GRAM ALTIN
2967,26
0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9856,32
1,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ticaret Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 15 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

25 Aralık 2024 | 10:43
Ticaret Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/kariyer kapısı) veya kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

Yazılı sınav, 23 Şubat 2025'te, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla, Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

- HAK da uzman yardımcısı alacak

Öte yandan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) da merkez teşkilatında görevlendirmek üzere üç uzman yardımcısı istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 13-24 Ocak 2025'te e-Devlet (Helal Akreditasyon Kurumu/Kariyer Kapısı) ya da kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı sözlü olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yeri ve tarihleri, sınavdan en az 30 gün önce Kurumun internet sitesinden (www.hak.gov.tr) ilan edilecek.

Sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2967,26 0,26%
  • ALTIN ONS 2617,11 0,24%
  • BIST 100 9856,32 1,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,265 -1,247%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43275 -0,16132%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,41 -0,5176%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,265 0,2624%
  • EURO/DOLAR 1,0419 0,1346%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8753 0,4112%
  • STERLIN/DOLAR 1,25519 0,0945%
Borsa Haberleri
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
GERİ
İLERİ
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL