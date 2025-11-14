Ticaret Bakanlığına 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 95 personel (65 sözleşmeli ve 30 kadrolu) istihdam edileceği kesinleşti.
Sözleşmeli Pozisyonlar (65 Kişi)
Bakanlık bünyesinde sözleşmeli statüde 65 personel alınacak olup, pozisyon dağılımı şu şekildedir:
32 Gümrük Muhafaza Memuru
12 Destek Personeli
8 Büro Personeli
7 Mühendis
6 Gemi Adamı
Kadrolu Pozisyonlar (30 Kişi)
Kadrolu alımlar çerçevesinde toplam 30 personel istihdam edilecektir:
18 Memur
10 Mühendis
2 Kimyager
Başvuru Süreci
Başvuru Tarihleri: Adaylar başvurularını 24 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında yapabilirler.
Başvuru Kanalı: Başvurular, e-Devlet üzerinden "Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı" bölümünden veya direkt olarak kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.