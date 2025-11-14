Ticaret Bakanlığına 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

ARA
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla, bakanlığın farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. İşte Ticaret Bakanlığı 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alımı başvuru tarihleri ve şartları


Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 95 personel (65 sözleşmeli ve 30 kadrolu) istihdam edileceği kesinleşti.  

 

Sözleşmeli Pozisyonlar (65 Kişi)

Bakanlık bünyesinde sözleşmeli statüde 65 personel alınacak olup, pozisyon dağılımı şu şekildedir:

32 Gümrük Muhafaza Memuru

12 Destek Personeli

8 Büro Personeli

7 Mühendis

6 Gemi Adamı

Kadrolu Pozisyonlar (30 Kişi)

Kadrolu alımlar çerçevesinde toplam 30 personel istihdam edilecektir:

18 Memur

10 Mühendis

2 Kimyager

 

Başvuru Süreci

Başvuru Tarihleri: Adaylar başvurularını 24 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında yapabilirler.

Başvuru Kanalı: Başvurular, e-Devlet üzerinden "Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı" bölümünden veya direkt olarak kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b)    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d)    Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e)    Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f)    Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
