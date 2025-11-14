Ticaret Bakanlığına 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.