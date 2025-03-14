TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 15,4 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2024 Ocak'ta 15 milyon 73 bin 564 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artışla 15 milyon 407 bin 625 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının ocakta, Aralık 2024'e göre yüzde 0,1 arttığı belirlendi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gösterdi. AA