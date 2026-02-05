Türk Hava Yolları 2026 staj başvurularını başlattı

THY, kendi bünyesine alacağı stajyerleri doğrudan Kariyer Kapısı üzerinden seçmektedir. Bu nedenle adayların bireysel olarak THY web sitesine başvuru yapması yerine resmi platformu kullanması gerekiyor.

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2026

Başvuru Kanalı: Ulusal Staj Programı (Kariyer Kapısı)

Seçim Süreci: Adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından belirlenen kriterlere göre (akademik başarı, yetkinlikler vb.) THY tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Yapacak Adaylara Tavsiyeler

Başvurunuzun THY tarafından fark edilmesi ve kabul şansınızın artması için şu adımları izleyebilirsiniz:

Profilinizi Güncelleyin: Kariyer Kapısı üzerindeki özgeçmişinizi eksiksiz doldurun. Özellikle teknik yetkinlikleriniz, yabancı dil puanlarınız ve katıldığınız sertifika programları büyük önem taşıyor.

Belge Kontrolü: Transkript ve varsa dil yeterlilik belgelerinizin güncel olduğundan emin olun.

Havacılık İlgisi: Eğer daha önce havacılıkla ilgili bir proje veya eğitimde yer aldıysanız, bunu profilinizde mutlaka belirtin.

THY Stajının Avantajları

THY'de staj yapmak sadece bir özgeçmiş detayı değil; operasyonel mükemmelliği, uluslararası standartları ve devasa bir lojistik ağı yerinde görme fırsatıdır. Ayrıca başarılı bir staj dönemi, mezuniyet sonrası THY'nin Take-Off Junior gibi yeni mezun işe alım programlarında size referans olabilir.