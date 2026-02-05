Fırçasıyla depremzede çocuklara moral oluyor: Okulları gönüllü olarak renklendiriyor

Depremin ilk yılında bir konteyner kentte çizim yaparken bir çocuğun yanına geldiğini anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Bana 'Dede ne yapıyorsun?’ diye sordu. Nasrettin Hoca figürü çizmiştim. 'Peki çocuklar kirletse?' dedi. Ben de 'Bir şey olmaz, tekrar çizerim' dedim. Sonradan öğrendim ki o çocuk hem annesini hem babasını depremde kaybetmiş. Babaannesi bakıyormuş. O gün o çocuğu sevindirdim ya, dünyanın en mutlu insanı oldum. Bu, parayla hesap edilemez. Okullarda resim çizdim, oyun alanları oluşturdum.

Kimi okulun basketbol sahasının kapısı sökülmüştü, onun kaynağını yaptım. Bu şekilde çalışırken mutlu oluyorum. O mutluluk parayla alınmaz."