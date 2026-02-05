Fırçasıyla depremzede çocuklara moral oluyor: Okulları gönüllü olarak renklendiriyor

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Afette 53 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 107 binden fazla kişi yaralandı.
Depremin ardından birçok gönüllü sahada destek çalışmalarına katılırken, 59 yaşındaki Sefer İpek de depremzede çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için okulları renklendirme projeleri yürüttü ve bölgede kurulan konteyner okullarda görev aldı.
1 Okulları gönüllü olarak renklendiriyor
Adıyaman'da uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışan 59 yaşındaki Sefer İpek, çocuklarının görev yaptığı illerdeki okulları gönüllü olarak renklendiriyor.
2 "Okullar Renklensin, Çocuklar Neşelensin"
İpek, 2012 yılında sağ elinden ameliyat olduktan sonra inşaatlarda çalışamaz hale gelince, "Okullar Renklensin, Çocuklar Neşelensin" sloganıyla çocuklarının görev yaptığı kentleri gezerek okulları ziyaret etmeye başladı.
3 Okul bahçelerini geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıyor
Özellikle köy okullarının duvarlarını gönüllü olarak resimlerle süsleyen İpek, okul bahçelerini de geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıyor.
4 10 ilde yaklaşık 22 okulda çalıştı
Bugüne kadar 10 ilde yaklaşık 22 okulda çalışma yapan İpek, öğretmen olan çocuğunun görev yaptığı Kırklareli'nde taşımalı sistemle eğitim gören köy çocuklarının bulunduğu İnece Ortaokulu'nun dış cephesini boyadı, okul bahçesine geleneksel oyunlar çizdi.
5 Deprem bölgelerindeki konteyner okullarda da gönüllü olarak görev yaptı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından depremzede çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla okulları renklendiren İpek, deprem bölgelerinde kurulan konteyner okullarda da gönüllü olarak görev yaptı.
6 Öğrencilerin okullarda mutlu ve huzurlu olmasını istiyor
İpek, AA muhabirine, çocukluk yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. Okula giden bir çocuk gördüğünde duygulandığını dile getiren İpek, öğrencilerin okullarında mutlu ve huzurlu olmasını istediğini belirtti.
7 "Ben okullarda çalışırken çocukluğuma gidiyorum"
Okul bahçelerinde çocuklara yönelik oyunları çizerken heyecanlandığını anlatan İpek, "Ben okullarda çalışırken çocukluğuma gidiyorum. Sanki ben o okulda çizgi çizerken, oyun çizerken o oyunu ben oynayacakmışım gibi bir his oluyor bende. Ben mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.
8 "Depremlerde çok büyük acılar yaşandı"
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşadığını ifade eden İpek, deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalardan bir anısını da paylaştı.
9 "O gün o çocuğu sevindirdim ya, dünyanın en mutlu insanı oldum"
Depremin ilk yılında bir konteyner kentte çizim yaparken bir çocuğun yanına geldiğini anlatan İpek, şunları kaydetti:
"Bana 'Dede ne yapıyorsun?’ diye sordu. Nasrettin Hoca figürü çizmiştim. 'Peki çocuklar kirletse?' dedi. Ben de 'Bir şey olmaz, tekrar çizerim' dedim. Sonradan öğrendim ki o çocuk hem annesini hem babasını depremde kaybetmiş. Babaannesi bakıyormuş. O gün o çocuğu sevindirdim ya, dünyanın en mutlu insanı oldum. Bu, parayla hesap edilemez. Okullarda resim çizdim, oyun alanları oluşturdum.
Kimi okulun basketbol sahasının kapısı sökülmüştü, onun kaynağını yaptım. Bu şekilde çalışırken mutlu oluyorum. O mutluluk parayla alınmaz."
10 Bazı okullarda bakım-onarım çalışmalarına da destek veriyor
İpek, Muş, Ardahan, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere çocuklarının görev yaptığı illerdeki okullarda resimler çizdiğini, oyun alanları oluşturduğunu ve kimi okullarda bakım-onarım çalışmalarına da destek verdiğini söyledi.