26 Mart 2026 güncel döviz kurları: Dolar/TL ve euro/TL bugün ne kadar?

Küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarını yatırımcıların odağına taşımayı sürdürüyor. 26 Mart 2026 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL’deki güncel seyir yakından izlenirken, kur tarafındaki son değişimler merak ediliyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL’den işlem görüyor?

Dolar bugün saat 09:19 itibarıyla 44,3578 (alış) 44,3719'dan (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 51,4889.

Sterlin ise 59,2658 (alış) 59,3115'den (satış) işlem görüyor.