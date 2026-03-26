Raflarda yer bulamayan muzlar yeniden üretime kazandırılıyor

Şekil ve boyut kusurları nedeniyle piyasada değerlendirilemeyen muzlar, ileri dönüşüm yöntemiyle yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Girişimci Duygu Köksal, bu ürünleri un ve cips gibi besleyici ve fonksiyonel gıdalara dönüştürdüklerini açıkladı.
1 "Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyon ton gıda israf ediliyor"
Bu soruna çözüm sunan girişimlerden biri olan ve pazara sunulamayan yeşil muzları değerlendirerek gıda israfını azaltan Saledo'nun kurucu ortağı Köksal, AA muhabirine, Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi.
2 İsrafın büyük kısmı sebze ve meyvelerden kaynaklıyor
Bu israfın büyük kısmının sebze ve meyvelerden kaynaklandığını vurgulayan Köksal, hasat edilen muzun da yaklaşık yüzde 10’unun şekil standartlarına uymaması nedeniyle atık haline geldiğini belirtti.
3 "Yeşil muzlara yeni bir hayat veriyoruz"
Kendi muz seralarında da karşılaştıkları bu probleme aile şirketiyle çözüm bulmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Köksal, "Kendi seramızda dış görünüşü nedeniyle süpermarket zincirlerine ulaşamayan yeşil muzlara yeni bir hayat veriyoruz. Bu muzlardan fonksiyonel besleyici unlar, un karışımları ve cipsler üretiyoruz." dedi.
4 Faaliyetler yaklaşık 2 yıl önce başladı
Köksal, bu alandaki faaliyetlerine yaklaşık 2 yıl önce başladıklarını, ilk yarıyıl boyunca gıda mühendisleri, beslenme uzmanları ve şeflerle kapsamlı bir AR-GE süreci yürüttüklerini ve ardından ürünleri piyasaya sunduklarını kaydetti.
5 "Muzu kurutup un haline getiriyoruz"
Köksal, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Hasattan sonra bizim yeşil muzlarımız işleme tesisine geliyor. Burada kabuklarından ayrıldıktan sonra içindeki muzu kurutup un haline getiriyoruz. Cips için de aşama hemen hemen aynı. Dilimlendikten sonra kızartma işlemine geçiliyor. Daha sonrasında da aromaları yerine otursun diye bir aromalandırma süreci oluyor.
Toplamda 10 tona yakın muzu ileri dönüştürdük ki bu, prototip tesisinde yaptığımız kısıtlı imkanlarla oldu. Şimdi de seramızın yanında kurduğumuz tesisle çok daha yüksek oranda muzu ileri dönüştürerek tüketicilere sunmak üzere son çalışmalarımızı yapıyoruz."
6 "Bağırsak ve sindirim sağlığını destekliyor"
Köksal, ileri dönüşümde değerlendirdikleri yeşil muzların dirençli nişasta, yüksek lif, potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde bağırsak ve sindirim sağlığını desteklediğini ve diğer glütensiz ürünlere kıyasla daha fonksiyonel ve besleyici bir alternatif olduğunu ifade etti.
7 "Sos ve çorba gibi ürünlerde kıvam ve bağlama özelliğine sahip"
Yeşil muz ununun kullanım alanının oldukça geniş olduğuna işaret eden Köksal, "Fırın ürünlerinde, her türlü kek, poğaça ve ekmekte, aynı zamanda pişmeyen ürünlerde, lapalarda kullanılabiliyor. Sos ve çorba gibi ürünlerde de kıvam ve bağlama özelliğine sahip." şeklinde konuştu.
8 AR-GE çalışmaları devam ediyor
Köksal, muz kabuğunu atık olmaktan kurtarıp, biyokozmetikte ve ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanabilmek ve muz ağaçlarının liflerinden paketleme ve ambalaj malzemeleri üretebilmek için de AR-GE çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.