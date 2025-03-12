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Dolar güne nasıl başladı? 12 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 36,6000 seviyesinden işlem görüyor.

12 Mart 2025 | 09:52
Son Güncellenme: 12 Mart 2025 | 09:59
Dolar güne nasıl başladı? 12 Mart yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,5875'ten tamamladı. 

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 36,6000 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 39,9040'tan ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 47,3090'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyallerin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomide kısa vadeli de olsa bir durgunluğa neden olabileceğinden endişe edilirken, Trump, dün yaptığı açıklamada, resesyon olasılığına ilişkin "Hiçbir şekilde böyle bir olasılık görmüyorum." dedi.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanacak ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi yakından takip ediliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve ABD'de enflasyonun yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 puanın direnç, 103,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti. AA

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Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
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