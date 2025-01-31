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Dolar güne nasıl başladı? 31 Ocak yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,8600 seviyesinden işlem görüyor.

31 Ocak 2025 | 10:10
Dolar güne nasıl başladı? 31 Ocak yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,7724'ten tamamladı. 

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,8600 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,2710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 44,5710'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 108,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları sonrası varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın uygulayacağı tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken, bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) bu zamana kadar enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımlar üzerinde tehlike oluşturuyor. 

Analistler, gelecek dönemde veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan, yurt içinde gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch, en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi. AA

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30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
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